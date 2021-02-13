Recep ayı namazı nasıl kılınır, ne zaman? Adım adım Recep ayı namazı kılınışı!

Recep ayının ilk gecesi akşam namazından sonra 1 Fatiha ve 1 İhlas Suresiyle 20 rekat namaz kılarsa Allah o kişinin günahlarını affedeceği rivayet edilmektedir. Recep ayı ilk gecesi kılınacak namaza 'Ya Rabbi, beni, dünyayı teşrifleriyle nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halâs eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber.' Duasıyla niyet edilir. Her rekatta 1 Fatiha ve 1 İhlas Sureleri okunarak 2 rekatta bir selam verilerek tamamlanır.

RECEP AYININ İLK PERŞEMBE GECESİ YAPILMASI GEREKENLER

Recep ayının ilk Perşembe günün oruçla geçirmek, akşam namazını kıldıktan sonra 12 rekat namaz kılmak günahların affedilmesi ve duaların kabul edilmesi için çok kıymetlidir.

Recep ayının ilk Perşembesi namazı kılışı: Her rekat 1 Fatiha, 3 Kadir, 12 İhlas Suresi okunur ve 2 rekatta bir selam verilerek 12 rekat namaz tamamlanır. Namazı kıldıktan sonra ise 70 defa 'Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' 70 defa 'Subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' 70 defa 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' duaları okunur.