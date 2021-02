Recep ayı namazı nasıl kılınır, ne zaman? Adım adım Recep ayı namazı kılınışı!

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Oruç: Recep ayının her günü olmasa da bazı günleri oruçla geçirmek çok sevaptır. Pazartesi ve Perşembe günleri tutulan oruçların dışında Recep ayında oruç tutulması tavsiye edilen günler:

1.gün - 2.gün - 3.gün - 13.gün - 14.gün - 15.gün - 27.gün - 30.gün - ilk Perşembe ve takip eden pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak çok sevaptır.

Zikir: 1-10 arası her gün günde 100 kere Subhanel hayyil gayyum 11-20 arası her gün günde 100 kere Subhanallahil ehadis samed 21-30 arası her gün günde 100 kere Subhanallahi-r raufi