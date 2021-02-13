Recep ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetler: Recep ayında hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

İslam alemi için en önemli zamanlardan olan Recep ayı için geri sayım devam ediyor. Bu özel ve anlamlı ayda müminler, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirecek. Bu noktada, Recep ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetlere neler soruları Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Recep ayı bu yıl 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR'DA HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.

Kendi malından Müslüman kardeşlerine vermek olan zekat farz bir ibadettir. Ancak zekatın yanı sıra verilen sadakalar da çok önemlidir. Bu mübarek aylarda bol bol sadaka vermek güzel bir ibadet şeklidir.

Müslümanlar için belirlenen yol haritasına var olan her şey bu aylarda daha dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaya gayret edilmeli. Faizden uzak durmak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, yetimin hakkını korumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak...