Recep ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetler: Recep ayında hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir?

İslam alemi için en önemli zamanlardan olan Recep ayı için geri sayım devam ediyor. Bu özel ve anlamlı ayda müminler, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirecek. Bu noktada, Recep ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetlere neler soruları Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Recep ayı bu yıl 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak.
Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.
Kendi malından Müslüman kardeşlerine vermek olan zekat farz bir ibadettir. Ancak zekatın yanı sıra verilen sadakalar da çok önemlidir. Bu mübarek aylarda bol bol sadaka vermek güzel bir ibadet şeklidir.
Müslümanlar için belirlenen yol haritasına var olan her şey bu aylarda daha dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaya gayret edilmeli. Faizden uzak durmak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, yetimin hakkını korumak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak...
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Cenab-ı Hakk (c.c.) biz mü'minler için rahmeti, feyiz ve bereketi bol olan günler ve aylar halketmiştir. Nasıl ki haftanın günleri arasında Cuma günü faziletli bir gün ise, üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları da fazileti büyük, feyiz ve bereketi bol, mübarek aylardır. Zira Receb ayı girince Peygamberimiz (s.a.v.) Allahım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl! Bizi Ramazan'a ulaştır. diye dua ederlerdi.
Bu ayların Müslümanlarca değerli addedilmesinin sebeplerinden birisi de Peygamberimiz (s.a.v.)'in bu aylar hakkında verdiği haberlerdir. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz; Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır buyurmuştur.
Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.
Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.
Recep ayı:
(Receb'de, takva üzere oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler.) [Ebu Muhammed]
Şaban ayı:
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin, oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesai]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]
(Şaban'da üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]
Ramazan ayı:
Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]