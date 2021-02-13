Şehit oğlunun adını verdiği kuzuya kavuşunca gözyaşlarını tutamadı

2017 yılında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın Ereğli ilçesi Yazlık Mahallesinde yaşayan annesi Ayşe Uzan'ın iki gün önce hayvanları çalındı. Gece saatlerinde ahıra giren şüpheliler 7 koyun ve 1 kuzuyu alarak kayıplara karıştı. Sabah yem vermek üzere ahıra giren Ayşe Uzan hayvanların çalındığını fark edince büyük üzüntü yaşadı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayşe Uzan'ın müracaatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracı kısa sürede belirledi. Şüpheliler Serkan İpek, kardeşi Furkan İpek ve arkadaşları Serdal Gül kısa sürede yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KUZUSUNA SARILIP ÖPTÜ

Jandarma ekipleri çalınan 6 adet koyun ve kuzuyu bularak Ayşe Uzan'a teslim etti. Hayvanralını karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Uzan, "Dolaştın geldin mi annem? Siz helal malsınız" diyerek şehit oğlunun ismini verdiği kuzusuna sarılıp, öptü. Jandarmaya teşekkür eden Uzan, 'Dualarım her zaman sizinle yavrularım' dei. Diğer koyunun da yerini belirleyen jandarmanın o koyunu da alıp Uzan'a teslim etmesi bekleniyor.