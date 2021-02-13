SMA hastası bebeklerini yaşatmak için para topluyorlar

Türkiye'de birçok sanatçının da yurtdışı tedavi masrafları kampanyalarına destek sunduğu SMA hastalarından biri olan İskenderunlu Yiğit Akkaya için anne babası ellerinde kumbara kapı kapı dolaşıp para toplamaya başladı.

SMA Hastası 21 aylık Yiğit Akkaya'nın anne ve babası yurtdışında yapılması gereken tedavi masraflarını karşılamak için düzenledikleri kampanyaya maddi akış durması, zamanın da azalması üzerine son çare Hatay halkının vicdanına yönelmekte buldu.

Yiğit bebeğin annesi Meltem, babası Bahadır Akkaya Arsuz bölgesinden başlayarak ellerinde kumbara ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak yurtdışı tedavi masrafları tutarını denkleştirmek için yardım toplamaya başladılar.

Baba Bahadır Akkaya açılan kampanyalarda şu ana kadar 122 bin dolar toplayabildiklerini belirterek "Sağlık Bakanlığına da gitmiştim, son çare benzinle intihar girişimi olmuştu! Şu an elimizde kumbarayla esnaflarımızı dolaşıyoruz. Kum tanesiyle ev yapmak gibi bir şey ama biz umudumuzu yitirmedik. Hatay halkına yalvarıyorum. Bizim son çaremiz bu kaldı, elimizde kumbara evleri, esnafı gezmek. 180 bin kişiye ulaşabilirsek, yüz liradan ben çocuğumu kurtarabilirim. Çok şükür olumsuz bir tepki almadık, onlardan Allah razı olsun" dedi.