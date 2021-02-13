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Son dakika: 'te yemek masasında kan aktı! Yakın arkadaşını...

Son dakika haberi: 'te korkunç bir cinayeti işlendi.. Mehmet K. yemeğe davet ettiği arkadaşı Yılmaz Türkaslan'ı (28), tartışmada tabanca ile ateş açarak öldürdü...

DHA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 15:25 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te yemek masasında kan aktı! Yakın arkadaşını...

Olay, dün gece saatlerinde Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Türkaslan, beraber cezaevinde kaldığı arkadaşı Mehmet K.,'yi evine yemeğe davet etti. Yemeğin ardından hava almak için dışarı çıkan iki arkadaş, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü, Mehmet K. üzerindeki tabanca ile Yılmaz Türkaslan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan inceleme sonrası Türkaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika: Gaziantep'te yemek masasında kan aktı! Yakın arkadaşını...
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