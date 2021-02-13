Son dakika: Gaziantep'te yemek masasında kan aktı! Yakın arkadaşını...

Olay, dün gece saatlerinde Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Türkaslan, beraber cezaevinde kaldığı arkadaşı Mehmet K.,'yi evine yemeğe davet etti. Yemeğin ardından hava almak için dışarı çıkan iki arkadaş, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.