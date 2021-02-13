SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu... 13 Şubat Türkiye korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirler işe yaradı. Bir süredir salgının yayılımını engellemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu farklı zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Bu noktada vatandaşlar Türkiye günlük korona vaka sayısı ve tablosunu yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat korona vaka sayısına ait veriler henüz açıklanmadı. 12 Şubat ve diğer günlere ilişkin rakamlar ise şu şekilde;
12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.
İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
11 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.
10 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 8 bin 642
HASTA SAYISI: 664
VEFAT SAYISI: 95
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 903
9 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 8 bin 636
HASTA SAYISI: 659
VEFAT SAYISI: 98
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 109
8 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 8 bin 103
HASTA SAYISI: 632
VEFAT SAYISI: 103
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 567