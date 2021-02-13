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: corona virüs tablosu... 13 Şubat korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Ülkemizde korona virüs salgını ile mücadele topyekûn devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile artan vaka sayılarına karşılık, pek çok önlem alındı. Alınan bu önlemler ise günlük vaka ve hasta sayısında düşüşü sağladı. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar her gün akşam saatlerine doğru korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. tarafından dün açıklanan 12 Şubat verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.2.2021 19:09 Son Güncelleme: 13.2.2021 19:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu... 13 Şubat Türkiye korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirler işe yaradı. Bir süredir salgının yayılımını engellemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu farklı zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Bu noktada vatandaşlar Türkiye günlük korona vaka sayısı ve tablosunu yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

13 ŞUBAT KORONA VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat korona vaka sayısına ait veriler henüz açıklanmadı. 12 Şubat ve diğer günlere ilişkin rakamlar ise şu şekilde;

12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

11 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 11 Şubat tarihli koronavirüs tablosu verilerine göre vaka sayısı 7 bin 590, hasta sayısı 660, vefat eden sayısı 94 ve iyileşen hasta sayısı 7 bin 811 olarak duyuruldu.

10 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 642

HASTA SAYISI: 664

VEFAT SAYISI: 95

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 903

9 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 636

HASTA SAYISI: 659

VEFAT SAYISI: 98

İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 109

8 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 103

HASTA SAYISI: 632

VEFAT SAYISI: 103

İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 567

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu... 13 Şubat Türkiye korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
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