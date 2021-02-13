SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu... 13 Şubat Türkiye korona vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirler işe yaradı. Bir süredir salgının yayılımını engellemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu farklı zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Bu noktada vatandaşlar Türkiye günlük korona vaka sayısı ve tablosunu yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

13 ŞUBAT KORONA VAKA VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat korona vaka sayısına ait veriler henüz açıklanmadı. 12 Şubat ve diğer günlere ilişkin rakamlar ise şu şekilde;