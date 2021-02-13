Son dakika haberi: Antalya'da balkondan atlamıştı! 'Öfkeme hakim olamadım... '

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin anlık bir hareketle başka bir yöne doğru döndüğü, saniyeler sonra da genç kadının düştüğü yer aldı.

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Görüntülerde tehlike atlatan kişi ile çevredekilerin, Sibel G.'nin yardımına koştuğu, bir süre yerde belini tutarak duran genç kadının ayağa kalkarak gitmeye çalıştığı, ancak vatandaşların hastaneye gitmesi için kendisine engel olduğu görüldü.

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