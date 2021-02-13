Edinilen son dakika bilgisine göre, Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, Ermenistan'ın Armavir kentinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem, Türkiye'nin sınır illerinden olan Iğdır'dan da hissedildi. Iğdır'ın Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden hissedilen deprem, saat 14.29'da meydana geldi ve 20.87 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Iğdır ve çevresinde yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu.
Giriş Tarihi: 13.2.2021 14:37Son Güncelleme: 13.2.2021 14:44ABONE OL
Edinilen son dakika bilgisine göre, Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
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Son dakika haberi: Iğdır ve çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi