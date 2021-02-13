Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

: 'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

haberler... ’nin Balışeyh ilçesinde polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekiplerince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.2.2021 09:38 Son Güncelleme: 13.2.2021 09:56 ABONE OL
Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu.

2 YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. 2 yolcunun sistemde koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 29'u yolcu toplam 31 kişiye koronovirüs testi yapıldı.

TÜM YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.

2 YOLCUYA PARA CEZASI UYGULANDI

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.

Otobüste seyahat eden 2 kişinin "risklidir" grubunda olduğu tespit edildi: 29 yolcu karantinaya alındı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA