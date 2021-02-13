Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

Artvin'den Antalya'ya giden Resul Özdemir yönetimindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsü, saat 04.30 sıralarında Samsun- Kırıkkale karayolunun Balışeyh ilçesi mevkiinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan jandarma kontrol noktasında durduruldu.
2 YOLCUNUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Otobüsteki yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. 2 yolcunun sistemde koronavirüs testinin pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezi ekipleri kontrolünde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 29'u yolcu toplam 31 kişiye koronovirüs testi yapıldı.
TÜM YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI
Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
2 YOLCUYA PARA CEZASI UYGULANDI
İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.
Otobüste seyahat eden 2 kişinin "risklidir" grubunda olduğu tespit edildi: 29 yolcu karantinaya alındı | Video