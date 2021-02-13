Son dakika: Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2 kişinin testi pozitif çıktı! Tüm yolcular karantinaya alındı

2 YOLCUYA PARA CEZASI UYGULANDI

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yolcuya ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı.

Otobüste seyahat eden 2 kişinin "risklidir" grubunda olduğu tespit edildi: 29 yolcu karantinaya alındı | Video