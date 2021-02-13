SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi, 6 gün sürecek

METEOROLOJİ UZMANINDAN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Kar yağışının en etkili olacağı günü ve kar kalınlığı tahminleri paylaşan Dr. Demirhan, kuvvetli rüzgar ve tipiye dikkat çekerek hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olmasının beklendiğini söyledi. Pazar günü başlayacak yağışların daha çok Avrupa Yakası'nda, sonrasında ise Anadolu Yakası'nda etkili olacağını ifade etti.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olacağı bölge ve günler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Perşembe gece saatleri itibariyle soğumanın etkisi altındayız. Trakya bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar etkili oluyor, bu yağışları yer yer karla karışık yağmur ve kar olarak gördük. Akşam ve gece saatlerine doğru yağışın son bulmasını bekliyoruz.

Cumartesi günü bir yağış beklenmiyor. Ancak Cumartesi gece saatlerinde tekrardan bir yağış başlaması bekleniyor çünkü tekrardan bir soğuk havanın etkisine giriyoruz. Bu da daha güçlü bir kar yağışı demek ve daha çok havayı soğutacak, sıcaklıkların bu sefer eksi değerlere düşeceği bir ortam bekliyoruz."

KUVVETLİ RÜZGAR VE TİPİ BEKLENTİSİ

"Rüzgarın da çok kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle bir tipi ortamı oluşacaktır, bu da hissedilen sıcaklığın düşmesine neden olacaktır. Özellikle yağışın Pazar günü öğle saatlerinde Trakya'nın güneyinde, Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde ve Trakya'nın Karadeniz sahillerinde, Kuzey Ege ve İzmir boyunca, Marmara bölgesinin güney batı kesimlerinde çok güçlü olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul'da da kuvvetli bir yağış olacaktır" dedi. Çarşamba gününe kadar rüzgar hızının saatte 40-50 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Rüzgar hızı, saatte 60 km'ye kadar ulaşabilir."