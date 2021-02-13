SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul için art arda kar yağışı uyarıları! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi, 6 gün sürecek

İstanbul'a kar teslim olacak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün itibarı ile Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken iç kesimlerde sulu kar yağışı oldu. Kar yağışının bugün itibarı ile şiddetini arttırması beklenirken Meteoroloji'den flaş uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirdi. Öte yandan, Meteoroloji uzmanlarından da çok önemli uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6 GÜN SÜRECEK
Meteoroloji'nin verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta 4 ila 8 derece arasında düşüş gösterecek.
İstanbul'da kar yağışının ise 6 gün boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ UZMANINDAN UYARI: PERŞEMBE GÜNÜ DON OLAYINA DİKKAT
Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, dün itibarı ile yurda giriş yapan sert hava koşulları sonrası oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili kar yağışının beklendiğini söyleyen Özdemir, "Kar yağışları hafta sonu dahil olmak üzere tüm ülkede devam edecektir. Perşembe günü don olayları ortaya çıkabilir. Üretim yapan, tarımla uğraşan kişiler çok dikkatli olmalı. Don olaylarına karşı şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım" dedi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, perşembe günü oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine göre düşmeye başladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Şubat ayı çok sıcak geçmeye başladı. Dünden itibaren 17 derece sıcaklıklara ulaştık. Bu durum şubat ayı için korkunç bir sıcaklık. Bugünden itibaren sıcaklık mevsim normallerine göre düşmeye başladı. Bunun sebebi ise İskandinavya ülkeleri üzerindeki yüksek basıncın hızlı bir şekilde Balkanlar üzerinden Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamasıdır. Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da, söz konusu hava sisteminin oluşturduğu, lodos gibi ısıtıcı güneyli ve sert rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor. Bu rüzgârlar zaman zaman fırtına kuvvetine kadar yükseliyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini güneye doğru yurdumuz üzerine yönlendiriyor" dedi.
"15 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI DAHA ETKİLİ OLACAK"
Bugün sulu kar da denen karla karışık yağmur yağdığını belirten meteoroloji uzmanı Özdemir, "Cumartesi soğuk hava karayel, poyraz ve yıldıza dönecektir. 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinde ise etkili kar yağışı tahmin ediyoruz. Bu sistem ilk olarak Trakya, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz gibi batı kesimleri etkisi altına alacak, hafta ortasına doğru da İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru yayılacak. 15 Şubat Pazartesi günü kar yağışları daha etkili olacaktır. Bu yağışların deniz kısımlarında çok büyük etkisi olmasa da yüksek kesimlerde epey ciddi bir kar yağışı olacaktır" diye konuştu.
DON OLAYLARINA DİKKAT!
Kar yağışlarının hafta sonu da dahil olmak üzere edeceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Perşembe günü don olayları ortaya çıkacaktır. Üretim yapan, tarımla uğraşan kesimler çok dikkatli olmalı. Don olaylarına karşı şimdiden tedbirler şimdiden alınmalı. Araç kullanıcıları lastiklerinin kış lastiği olmasına dikkat etmeli. Yine don olayları ile birlikte su sayaçları donabilir. Don olaylarının kar yağışından daha da zorlayıcı olacağını düşünüyorum. 1985, 1987, 2002 ve 2004 yıllarında olduğu gibi soğuk günler bizi bekliyor. Genel olarak baktığımızda da şubat ayı sonuna kadar etkili olması kuvvetle muhtemel bir soğuk hava dalgasından söz edebiliriz. 1897 yılında yaşanan soğuk günlerde Üsküdar'da oturuyordum ve o dönemde soğuk hava nedeniyle 15 gün Üsküdar'a yürüyerek gidip geldim" dedi.
"KURAKLIK GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKTİR"
Beklenen bu soğuk hava ve yağışların İstanbul'daki barajların doluluk seviyelerini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Özdemir, "Her yağış barajlara olumlu etki eder. Ancak kar yağışı yağmura göre daha önemlidir. Kar, barajları doğrudan doldurmasının yanında, yavaş eridiği için yeraltı sularını da besler ve zenginleşmesine neden olur. Dolayısıyla beklenen bu soğuk ve yağışlı sistem, barajları da olumlu yönde etkileyecektir. Ancak bu, yıllara yayılan bir su sorunu ve kuraklık yaşanacağı gerçeğini maalesef değiştiremeyecektir. Dolayısıyla su tasarrufuyla ilgili tedbirlere devam etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.
METEOROLOJİ UZMANINDAN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Kar yağışının en etkili olacağı günü ve kar kalınlığı tahminleri paylaşan Dr. Demirhan, kuvvetli rüzgar ve tipiye dikkat çekerek hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olmasının beklendiğini söyledi. Pazar günü başlayacak yağışların daha çok Avrupa Yakası'nda, sonrasında ise Anadolu Yakası'nda etkili olacağını ifade etti.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olacağı bölge ve günler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Perşembe gece saatleri itibariyle soğumanın etkisi altındayız. Trakya bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar etkili oluyor, bu yağışları yer yer karla karışık yağmur ve kar olarak gördük. Akşam ve gece saatlerine doğru yağışın son bulmasını bekliyoruz.
Cumartesi günü bir yağış beklenmiyor. Ancak Cumartesi gece saatlerinde tekrardan bir yağış başlaması bekleniyor çünkü tekrardan bir soğuk havanın etkisine giriyoruz. Bu da daha güçlü bir kar yağışı demek ve daha çok havayı soğutacak, sıcaklıkların bu sefer eksi değerlere düşeceği bir ortam bekliyoruz."
KUVVETLİ RÜZGAR VE TİPİ BEKLENTİSİ
"Rüzgarın da çok kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle bir tipi ortamı oluşacaktır, bu da hissedilen sıcaklığın düşmesine neden olacaktır. Özellikle yağışın Pazar günü öğle saatlerinde Trakya'nın güneyinde, Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde ve Trakya'nın Karadeniz sahillerinde, Kuzey Ege ve İzmir boyunca, Marmara bölgesinin güney batı kesimlerinde çok güçlü olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul'da da kuvvetli bir yağış olacaktır" dedi. Çarşamba gününe kadar rüzgar hızının saatte 40-50 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Rüzgar hızı, saatte 60 km'ye kadar ulaşabilir."
"30 SANTİMETREYE KADAR KAR KALINLIĞI…"
İstanbul'da yoğun kar yağışının Salı günü beklendiğinin altını çizen Dr. Demirhan, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulabileceğini söyledi.
Dr. Demirhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Salı günü gerçekleşmesi beklenen kuvvetli kar yağışının ardından Çarşamba günü de bu yağışın devam etme ihtimali çok yüksek. Özellikle, Anadolu Yakası'nda Salı gününden sonra yağışların güçlü olmasını bekliyoruz.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmurlu Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu