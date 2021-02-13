Suriyeli aile yardım bekliyor

Türkiye'de dünyaya getirdiği 4 yaşındaki kızı Şirin El Şileş'in doğumundan 8 ay sonra rahatsızlandığını belirten anne Fadya El Şileş tedavi için gittikleri hastanede de çocuklarının cam kemik hastası olduğunu öğrendiklerini söyledi.

İMKAN VARSA AMELİYAT OLSUN

Kızının daha sağlıklı olması için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde süren tedavisinin devamı için Adana'ya gidip gelmekte zorlandıklarını aktaran anne Fadya El Şileş "Bu nedenle de hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Biz ailece Suriye'den geldik. Türkiye'ye geldiğimde hamileydim. Doğumdan bir süre sonra kızım rahatsızlandı. Kemikleri kırılıyordu. Hastaneye gittik. Hatay'dan sonra Adana'ya sevk ettiler. Adana'da cam kemik olduğunu öğrendik. Tedavi ediliyor. Ama bizim sürekli Adana'ya gidip gelecek imkanımız yok. Doğumdan bu yana kemikleri kendi kendine kırılıyor. Bu süreçte hayırseverlerden bize destek olmalarını tedavileri konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Tamamen iyileşme imkan varsa ameliyat olsun" diye konuştu.

ŞİRİN, CAM KEMİK HASTASI

Eşinin hamilelik döneminin zor geçtiğini anlatan Babası Enes ise "Biz İdlib'te yaşıyorduk. Buraya geldiğimizde eşim hamileydi. Hamileliği zor ve yorucu oldu. Doğumdan bir süre sonra kemikleri kırılmaya başladı. Hastanede bir dizi tedavi gördü, cam kemik hastası olduğunu öğrendik. Tedavi ve ilaç aldık. Ancak kımızın tedavisinin devamı için Adana'ya gidip gelmemiz gerekiyor. Bende ancak iş bulursam amele olarak çalışıp geçiniyoruz. Ekonomik gücümüz yok. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz, üç çocuğum sağlıklı sadece Şirin cam kemik hastası" şeklinde konuştu.