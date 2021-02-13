Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır? Teheccüd (Gece) Namazı Kılınışı Kaç Rekât, Nasıl Niyet Edilir, Duası Ve Faziletleri Nedir?

Teheccüd sözlükte uyumak, uyanmak ve uykudan güçlükle uyanmak gibi anlamlar taşır. Teheccüd namazı ise yatsı namazının ardından fecre kadar geçen süre içerisinde uykudan uyanıp kılınan nafile namazdır. Gece namazı olarak da adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de gecelerin ibadetle ihya edilmesinin önemi hakkında pekçok ayet bulunurken, Teheccüd namazının faziletleri ile ilgili çeşitli hadis kaynakları bulunur. Bu noktada teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır, nasıl niyet edilir ve duası nasıl yapılır gibi sorular sıkça akıllara gelir. Teheccüd namazı nasıl kılınır ve kaç rekât? Teheccüd namazı duası nasıl yapılır, gece namazı kılınışı nasıl ve niyet nasıl edilir sorularının ayrıntılı cevabı bu başlık altında yer alıyor.

Teheccüd namazının iki ya da sekiz rekât arasında çift haneli olarak kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte isteyen kişiler daha da fazla kılabilir.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Teheccüd namazı kılınışı şöyle:

Teheccüd Namazı 1. Rekât Kılınışı

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Teheccüd Namazı 2. Rekât Kılınışı

Ayağa kalkılır ve kıyama durulur

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

NOT: Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

TEHECCÜD NAMAZI FAZİLETLERİ?

Teheccüd namazı kılmanın faziletleri oldukça fazladır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan İsra suresinin 79. Ayetinde teheccüd namazının önemi apaçık belirtilmiştir. Hadis kaynaklarında da Teheccüd namazı kılmanın faziletleri hakkında birçok bilgi yer alır. Bir hadise göre de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) farz namazların ardından en faziletli namazın teheccüd olduğunu belirtmiştir.

Teheccüd (Gece) namazı ile ilgili bazı hadisler ise şöyle;

"Gece namazını kılın; çünkü bu sizden önceki sâlih kulların devam ettiği, Allah'a yaklaşmaya vesile olan, günahları örten ve engelleyen bir ibadettir" buyurmuş (Tirmizî, "Daʿavât", 115; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, II, 502),

Yine Resûl-i Ekrem hanımlarını, kızı Fâtıma'yı ve damadı Hz. Ali'yi uyanamadıkları zaman bizzat uyandırıp gece namazına kaldırmış (Buhârî, "Vitir", 3; "Teheccüd", 5; "Leyletü'l-Ḳadr", 5),

Gece namazı için birbirini uyandıran eşlere hayır duada bulunmuş (Ebû Dâvûd, "Teṭavvuʿ", 18; "Vitir", 13), çok sevdiği Abdullah b. Ömer için, "Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa!" demiş (Buhârî, "Feżâʾilü aṣḥâbi'n-nebî", 19), bunun üzerine İbn Ömer gece namazlarını sürekli kılmıştır (DİA, I, 127). Öte yandan ibadetlerin az da olsa devamlı yapılmasına önem veren Resûlullah (Buhârî, "Îmân", 33; "Riḳāḳ", 18; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 218) teheccüdün düzenli kılınmasını tavsiye eder ve alışkanlık haline getirenlerin bu namazı terketmesini hoş görmezdi (Müsned, II, 170; Buhârî, "Teheccüd", 19; İbn Mâce, "İḳāmet", 174).

Ayrıca Resûl-i Ekrem, düzenli biçimde teheccüd kılan ve gece uyanıp namaz kılma niyetiyle yattığı halde uyanamadan sabahlayan bir müminin gece namazı kılmış gibi muamele göreceğini, zaman zaman namaza kalkmasına engel olan uykunun da Allah'ın ona bir hediyesi olduğunu belirtmiş (İbn Mâce, "İḳāmet", 177; Nesâî, "Ḳıyâmü'l-leyl", 63),