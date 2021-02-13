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Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç Aylar duası ve yapılacak ibadetler!

İslam alemi için oldukça önemli yeri olan üç aylar 13 Şubat tarihi itibariyle başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylarda yapılacak çok sayıda ibadet yapılacak ve günahlardan uzak durulacak. Öte yandan bu güzel dönemin başlamasıyla birlikte Müslümanlar Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir, ne zaman başlanır? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir, ne zaman başlanır? Sorularının yanıtları ve tüm detayları…

Giriş Tarihi: 13.2.2021 07:23 Son Güncelleme: 13.2.2021 07:24 ABONE OL
Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç Aylar duası ve yapılacak ibadetler!

İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran ve Müslümanlar için oldukça önemli yere ve öneme sahip olan Üç Aylar 2021 yılında 13 Şubat tarihinde başladı. Bu güzel dönem içeriisnde yapılacak çok sayıda ibadete ek olarak Üç Aylar tesbihi çekilmesine ilişkin detaylar, Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir, ne zaman başlanır? Sorularıyla öğrenilmek isteniyor.

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR, NE ZAMAN BAŞLANIR?

Üç aylar teşbihine ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

Recep ayı başlangıcıyla beraber Üç Aylar tesbihi çekiliş şekli ve okunacak tespih duaları şu şekilde;

RECEB AYI

  • 10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
  • 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
  • 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

  • 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
  • 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
  • 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

  • 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
  • 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
  • 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

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Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç Aylar duası ve yapılacak ibadetler!
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