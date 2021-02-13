Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç Aylar duası ve yapılacak ibadetler!

İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını barındıran ve Müslümanlar için oldukça önemli yere ve öneme sahip olan Üç Aylar 2021 yılında 13 Şubat tarihinde başladı. Bu güzel dönem içeriisnde yapılacak çok sayıda ibadete ek olarak Üç Aylar tesbihi çekilmesine ilişkin detaylar, Üç Aylar tesbihi nasıl çekilir, ne zaman başlanır? Sorularıyla öğrenilmek isteniyor.

ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR, NE ZAMAN BAŞLANIR?

Üç aylar teşbihine ilişkin öğrenilmek istenen tüm detaylar şöyle;