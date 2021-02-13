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'da hafta sonu kısıtlamasında polis görev başında

'da sokağa çıkma kısıtlamasının 10'uncu haftasında Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları tek tek durdurarak denetliyor.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 13.2.2021 12:58 ABONE OL
Van'da hafta sonu kısıtlamasında polis görev başında

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Cuma saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafik yoluğunun en fazla olduğu İpek Yolu Caddesinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerin sokağa çıktığı gözlemlendi.

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Van'da hafta sonu kısıtlamasında polis görev başında
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