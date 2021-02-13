'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp, öldü

Seyir halindeki aracın kapısı açılmasıyla Kılınç, düşerek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınç'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.