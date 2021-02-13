YOSİAD, Yozgat için toplandı

Bir yılını geride bırakan, YOSİAD Yozgat Temsilciliği yönetimine yeni isimler dahil ederek Yozgat için yol haritasını da yeniden çizdi...

Çamlık Otelde 12 Şubat akşamı gerçekleşen toplantıya YOSİAD Genel Başkanı Erdal Öztürk Istanbul'dan video konferansla bağlanarak Yozgat temsilciliğinde Yozgat için iş birliği ve güç birliği yapmak amacı ile taşın altına elini koyacak iş insanlarına teşekkür etti.

İş insanın önemine vurgu yapan Genel Başkan Öztürk, "Bizler önce Türkiyeli sonra Yozgatlıyız. Bu yüzden gücümüzün farkında olup, farkındalık oluşturmak ve dedikoduya aldırış etmeden ancak dedikoduya da mahal vermeyecek olan duruş ve davranışlarla hareket edip, şehrin geleceği ve gelişmesine tamamen odaklanıp, ticaretimizi geliştirmek ve şehrin kalkınmasına destek sunacak proje ve yatırımlar için çalışmamız, güç birliği yapmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Öztürk, Yozgat'ta faaliyet gösterip, YOSİAD ailesine katılan ve dahası katılacak olan iş insanlarına teşekkür etti.

YOSİAD Yozgat Temsilcisi Gülşen İtik toplantıda, Yozgat genelinde faaliyet gösteren iş insanlarımızla birlikte Yozgat için çaba göstermek, şehrimizin her anlamda gelişip kalkınması için birbirimize destek olmak ve bu destekle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Biz siyaset yapmayacağız, biz siyasetçi ve bürokratlarımızı yapacağımız çalışma ve yatırım projelerimizde iş insanına gereken desteği vermelerini sağlamak için elimizden geleni yapacak, yine iş insanımızın sorunlarının çözümüne öncülük edeceğiz. Bu da, birlik ve beraberlikle güç birliğimiz halinde olacaktır" dedi.

İtik, YOSİAD çatısı altında bu anlamda mücadeleye katılan ve önümüzdeki süreçlerde katılacak olan, Yozgatlı iş insanlarına teşekkür etti.

İtik başkanlığında gerçekleşen toplantıya, YOSİAD Genel merkez basın danışmanı Yasemin Doğru, Yozgat Temsilciliği başkan yardımcısı iş insanı Esra Göçümlü ve her biri farklı iş kolları ve mesleklerde faliyet gösteren iş insanları; Ramazan Yemenoğlu, Polat Özkan, Mustafa Yemenoğlu, Fatih Taşkın, Mehmet Yaman, Emre Kılıçaslan, Cemil Türk, Samet Arslan, Mustafa Yılmaz, Ömer Solmaz, Fatih Bozkurt, Ahmet Gökhan, Fatih Başer, Recep Yazan, İrem Koç, Serdar Boztepe, İhsan Kaya ve Osman Parlak katıldı.

YOSİAD Yozgat Temsilciliği önümüzdeki günlerde yeniden toplanarak görev dağılımı yapacak.