500 yıllık tarihi kuyuları bir gecede parçaladılar

Çanakkale Savaşları'nın sembol kalıntılarından olan ve savaşta ecdadın içme suyu ihtiyacını karşılayan tarihi su kuyularından 5 tanesi tamamen parçalanırken bazı kuyuların ise kapaklarının kaldırılarak tahribata uğratıldığı tespit edildi. Yüksekliği 20 metreyi aşan kuyularda ağır tahribatlar oluşurken, iş makinaların bölgede çalışmalarını sürdürüyor olması dikkat çekti.





İSYAN ETTİLER

Keçeli Köyü'nde bulunan 500 yıllık tarihi su kuyularının bir gecede yok edilmesine köylüler büyük tepki gösterdi. Durumu köyün boşalması nedeniyle yeni fark ettiklerini belirten Kumköy muhtarı Hasan Sülün, "Onları gözümüz gibi koruyorduk. Bir gecede tarihimizi elimizden aldılar. Ecdadımızın can suyunu kestiler. Aklımız almıyor bu duruma. Bu gün bir tek taşını bile koyamadığımız bu kuyular iş makineleri tarafından bu hale getirildi. Define aramak için mi yaptılar, yoksa sahada çalışan iş makinaları mı yaptı bilemiyoruz. Bu tarihi ayıbı yapanlar, tarihi yağmalayanlar yakalanıp hesap vermeli " diye konuştu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan yağmanın ardından Jandarma bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek tarihi kalıntıları inceledi. Jandarma bölgede iş makinalarını kullanan operatörlerin ifadelerine başvurulurken, Orman Bölge Müdürlüğü 'de olayla ilgili soruşturma başlattı.