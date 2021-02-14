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Ahırı kontrole gelen çiftçi hayatının şokunu yaşadı! 40 hayvanı telef oldu...

'nde dün geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Mehmet Ali Sınmaz'a ait 40 hayvan, kar yığını nedeniyle çöken ahırın altında kalarak telef oldu. Ahırını kontrole geldiğinde acı tablo ile karşılaşan çiftçi Sınmaz, büyük şok yaşadı. Sınmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir kısmını krediyle almıştım. Ne yapalım, hayırlısı." ifadelerinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 16:36 Son Güncelleme: 14.2.2021 16:42 ABONE OL
Ahırı kontrole gelen çiftçi hayatının şokunu yaşadı! 40 hayvanı telef oldu...

Lapseki'de gece başlayan yağışın etkili olduğu Çavuşköy köyünde Mehmet Ali Sınmaz'a ait ahır, çatısında biriken kar kütlesini kaldıramayarak çöktü. Sınmaz, ahırı kontrol etmek için geldiğinde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu gördü.

Jandarma, AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme başlatıldı.

"HAYVANLAR SİGORTALIYMIŞ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, "Hayvanlar sigortalıymış. Üzücü bir durum. Vatandaşımıza geçmiş olsun." dedi.

Sınmaz da saat 03.00 sularında kontrol ettiği ahırında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlattı.

Sabah yeniden geldiğinde ise bu olayla karşılaştığını belirten Sınmaz, "Bir kısmını krediyle almıştım. Ne yapalım, hayırlısı." diye konuştu.

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Ahırı kontrole gelen çiftçi hayatının şokunu yaşadı! 40 hayvanı telef oldu...
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