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’nda kar ve sis etkili oluyor

D-100 Karayolu'nda kar ve sis etkili olurken, hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri yol kenarında beklemeye başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 17:58 Son Güncelleme: 14.2.2021 17:59 ABONE OL
Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor

Ankara ve İstanbul arasında geçiş noktası olan D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken bir yandan da kar yağıyor.

Etkisini arttırmaya başlayan kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri de hazırlıklarını tamamlayarak olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarlarında bekliyorlar. Bolu Dağı giriş ve çıkışında da trafik ekipleri hem sis hemde kar yağışına karşı dikkatli olmaları yönünde sürücülere uyarılarda bulunuyor.

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Bolu Dağı’nda kar ve sis etkili oluyor
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