Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında gelecek açıklamada!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Salgına dair kısıtlama kararlarının alındığı ve tüm gelişmelerin masada olduğu bu toplantının tarihi her hafta milyonların gündemine geliyor. Kritik görüşmede bu hafta normalleşme adımlarına dair kararların verilmesi gündemde iken "Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan Kabine'nin bu hafta hangi gün toplanacağı henüz belli değil.
BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin merakla beklediği kritik konuların masada olduğu toplantı genel olarak hafta başında gerçekleştirilirken Pazar günün gelmesiyle beraber milyonlar yarın toplantının var olup olmadığını merak ediyor…
KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN?
Henüz toplantının tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.
GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISININ SONUÇLARI
Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.
"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.