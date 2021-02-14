Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında gelecek açıklamada!

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Salgına dair kısıtlama kararlarının alındığı ve tüm gelişmelerin masada olduğu bu toplantının tarihi her hafta milyonların gündemine geliyor. Kritik görüşmede bu hafta normalleşme adımlarına dair kararların verilmesi gündemde iken "Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan Kabine'nin bu hafta hangi gün toplanacağı henüz belli değil.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin merakla beklediği kritik konuların masada olduğu toplantı genel olarak hafta başında gerçekleştirilirken Pazar günün gelmesiyle beraber milyonlar yarın toplantının var olup olmadığını merak ediyor…