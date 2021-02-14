Bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelgede yer alan hafta sonu fırın çalışma saatleri!

Salgın sürecinde Aralık ayından bu yana hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri de binlerce vatandaşın gündemine gelen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumları kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tür işletmelerin ise belirlenen çalışma saatlerine yönelik de kamuoyu bilgilendirilmişti. "Bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" şeklindeki sorular ise yine vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
HAFTA SONU FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ
23-24 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (15 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI, EKMEK ALMAK SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.