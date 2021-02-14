Bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte genelgede yer alan hafta sonu fırın çalışma saatleri!

Salgın sürecinde Aralık ayından bu yana hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında fırın çalışma saatleri de binlerce vatandaşın gündemine gelen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıklı genelgede kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumları kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tür işletmelerin ise belirlenen çalışma saatlerine yönelik de kamuoyu bilgilendirilmişti. "Bugün fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" şeklindeki sorular ise yine vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

HAFTA SONU FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ

23-24 Ocak tarihlerinin tamamını kapsayan ve Pazartesi günü (15 Şubat) tarihinde saat 05.00'a kadar devam edecek olan yasak sürecinde vatandaşlar ekmek ve diğer unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikametlerine en yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…