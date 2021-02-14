Doğa harikası yüzen ada, kısıtlamalarla sessizliğe büründü

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazerşah Köyü Aksakal Göl Mezrasında bulunan ve halk arasında Yüzen Ada olarak bilinen Turnalar Gölü, pandemi kısıtlamaları ile beraber sessizliğe büründü.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Turnalar Gölü'nde, hareket eden ve üzerinde ağaçlar bulunan 3 adacık bulunuyor. Üzerine binildiği zaman sal gibi hareket edebilen adacıklar, dünyada sayılı doğa güzellikleri arasında yer alıyor. Çevresindeki bitkiler, gölün mevcut suyu ile besleniyor. Ayrıca gölün ortasında bulunan adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık ot ve suda yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülüyor. Yüzen Ada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce daha önce Yüzen Adalar Tabiat Anıtı olarak koruma altına alınmıştı.

Çevresi meşe ve yeşil alan ile kaplı olan göl, daha çok piknik yapmak isteyenlerin ve doğa turizmi kapsamında gezi yapan yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyordu. Haftasonları daha çok ziyaretçi akınına uğrayan ve yıllık ortalama 35 bin ziyaretçisi bulunan Turnalar Gölü, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber sessizliğe büründü. Çevresinde sadece sokak hayvanlarının kaldığı adalar, havaların ısınması ve pandemi kısıtlamalarının kalkması ile beraber eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Dört mevsim ayrı güzelliği olan Turnalar Gölü, kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayrıca Turnalar gölü, yakın zamanda düzenlenen proje ile çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından daha çok ziyaretçi almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.