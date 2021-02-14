Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gönül Dağı, Survivor, İbo Show... İşte 13 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken öte yandan Kanal D, Show Tv, Atv, Tv8, TRT1, Star Tv gibi birçok kanal en iddialı yapımlarıyla Cumartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitledi. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen Gönül Dağı, uzun soluklu program Kim Milyoner Olmak İster, romantik komedi türü severlerin takibindeki Kuzey Yıldızı yepyeni bölümlerini yayınladı ve reyting sonuçlarında zirve için mücadele etti. Bugün ise reyting sonuçları birincisi merak konusu haline geldi.

13 ŞUBAT DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları için her gün kanallar yayınladıkları dizi, film ve programlarla yarışına devam ediyor. Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar izleyenlerine keyifli anlar yaşatırken her gün izlenme oranları AB ve TOTAL sıralamaları ile kamuoyuna duyuruluyor.