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Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gönül Dağı, Survivor, İbo Show... İşte 13 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları için mücadelesine devam etti. Her Cumartesi olduğu gibi Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Survivor, İbo Show, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden iddialı yapımlar seyircilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu noktada medya gündemini takip eden binlerce vatandaş sabah saatlerinden bu yana dünün reyting sonuçları için meraklı bekleyişini sürdürüyor. 13 Şubat reyting sonuçları her gün olduğu gibi 10.00-11.00 saatleri aralığında belli olacak.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 08:17 ABONE OL
Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gönül Dağı, Survivor, İbo Show... İşte 13 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları belli olurken öte yandan Kanal D, Show Tv, Atv, Tv8, TRT1, Star Tv gibi birçok kanal en iddialı yapımlarıyla Cumartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitledi. Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi haline gelen Gönül Dağı, uzun soluklu program Kim Milyoner Olmak İster, romantik komedi türü severlerin takibindeki Kuzey Yıldızı yepyeni bölümlerini yayınladı ve reyting sonuçlarında zirve için mücadele etti. Bugün ise reyting sonuçları birincisi merak konusu haline geldi.

13 ŞUBAT DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları için her gün kanallar yayınladıkları dizi, film ve programlarla yarışına devam ediyor. Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar izleyenlerine keyifli anlar yaşatırken her gün izlenme oranları AB ve TOTAL sıralamaları ile kamuoyuna duyuruluyor.

11 Şubat 2021 reyting sonuçları sıralaması! Dünün reyting sonuçları açıklandı!

**Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizde olacaktır.

Dün akşam Tv'de ne vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrıx Reloaded

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi


TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gönül Dağı, Survivor, İbo Show... İşte 13 Şubat 2021 Reyting sonuçları
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