Vali Yerlikaya SON DAKİKA açıkladı: İstanbul'da yarın kar tatili var mı? İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

TEKİRDAĞ'DA 2 GÜN

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

EDİRNE'DE O İLÇELERDE BİR GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.