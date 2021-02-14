Vali Yerlikaya SON DAKİKA açıkladı: İstanbul'da yarın kar tatili var mı? İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Türkiye'de binlerce öğrenci kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kapsamında yarın okulların yolunu tutacaktı. Ancak özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışları, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Bu durum okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, 'Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz.' Dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, okulların Çarşamba gününe kadar tatil edildiğini duyurdu;
Yerlikaya, 'Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz.' Dedi ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
TEKİRDAĞ'DA 2 GÜN
Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.
EDİRNE'DE O İLÇELERDE BİR GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.
Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.
SAKARYA'DA EĞİTİME ARA
Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
ZONGULDAK'TA UZAKTAN EĞİTİM KARARI
Zonguldak'ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.
Zoguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.
ÇANAKKALE'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.
BALIKESİR'DE YÜZ YÜZE EĞİTİM SALI GÜNÜNE ERTELENDİ
Balıkesir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın başlayacak yüz yüze eğitim Salı gününe ertelendi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ertelendiğini açıkladı. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelendiğini bildirdi. Bu okullarda yüz yüze eğitimin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Vali Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.
BURSA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ 2 GÜN ERTELENDİ
BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.
Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.