Kar ve şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar dün Beşiktaş'ta bir ağacın devrilmesine neden oldu. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda Beşiktaş Şebboy Sokak üzerinde bir sitenin bahçesindeki ağaç, rüzgar ve kar yağışı nedeniyle iki otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç devrilirken kaldırımdan yürüyen kadın ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek iki otomobilin üzerine devrilerek hasar veren ağacı keserek yoldan kaldırdılar. Devrilen ağaç nedeniyle kapanan yolda ağacın kesilerek kaldırılmasından sonra normale döndü.