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Karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

’de geçen hafta sıcak havanın etkisi ile çiçek açan ağaçlar, hafta sonu kar yağışı ile beyaza büründü. Meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzerini kaplayan kar, görsel şölen oluşturdu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 14:38 ABONE OL
Karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu

Düzce'de geçen hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla bazı ağaçlar çiçek açtı. Hafta sonu itibariyle kent merkezinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Sıcaklığın en yüksek 2, en düşük eksi 4 dereceye kadar düştüğü Düzce'de kar yağışı görüldü. Karın yağmasıyla birlikte kent merkezinde kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı.

Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler, güzel manzaralar oluşturdu. Üreticiler ise yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

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Karla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
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