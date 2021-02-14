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Kısıtlama-yasak dinlemediler! 4 restoranda yemek servisine 72 bin lira ceza!

'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yemek servisi yapılan dört restoranda 21 kişiye 72 bin 849 lira idari para cezası kesildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 14.2.2021 18:47 ABONE OL
Kısıtlama-yasak dinlemediler! 4 restoranda yemek servisine 72 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde üç farklı ilçede yer alan dört farklı restoranda gizli bir şekilde yemek servisi yapıldığı tespit edildi. Adresler denetlendi. Yapılan kontrollerde; sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve söz konusu adreslerde sosyal mesafe ile izolasyon kurallarına aykırı hareket edildiği belirlendi. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 72 bin 849 lira idari para cezası kesildi. Koronavirüs salgını kapsamında getirilen kısıtlamalara ve tedbirlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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Kısıtlama-yasak dinlemediler! 4 restoranda yemek servisine 72 bin lira ceza!
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