Lösemili Engin Deniz’den örnek davranış

Erzurum'da lösemi tedavisi gören Engin Deniz Şimşek, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını doğum gününde LÖSEV'e bağışladı.

Erzurum'da yaşayan Engin Deniz, 3 yaşında yakalandığı lösemi ile mücadelesini sürdürürken kendisi gibi bu hastalığa yakalananları da unutmadı. İki yıldır lösemi tedavi gören Engin Deniz, doğum gününde kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını babası ile birlikte bankaya giderek LÖSEV'e bağışladı. Kendisi gibi tedavi gören hastalar için bağışladığı parayı kendi elleriyle banka görevlilerine teslim eden Engin Deniz, hastalara umut oldu.

Doğum günü olması sebebiyle küçük çocuğa hediye veren ve pasta kesen banka görevlilerine de teşekkür eden baba Savaş Şimşek, löseminin maddi ve manevi destekle tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi. LÖSEV'e bağış konusunda Engin Deniz'in tüm vatandaşlara örnek olmasını isteyen baba Şimşek, "LÖSEV bu konuda en güvenilir vakıftır. İhtiyacı olan herkese yardım ederek el uzatıyorlar. Biz de bu hastalıkla yıllardır mücadele ediyoruz ve bu süreçte her türlü desteğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Yarının umutları çocuklarımızın tedavisi için herkesin birlik olmasını diliyorum" dedi.