Marmara kar altında

Çanakkale'nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale'deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ HASTANE YOLLARI"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent merkezindeki belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Yoğun kar yağışına rağmen çalışmaların devam ettiğini ve aksamaların yaşanmadığını belirten Gökhan, "Tabii kar yağışını bekliyorduk ve hazırlıklarımız tamamdı. Zaten kar yağışı başlar başlamaz itfaiyede konuşlandık, birimlerimiz orada. Şimdi yolları dolaşıyoruz. Yolları açıyoruz ama tipi hemen kapatıyor fakat devamlı takipteyiz. Özellikle hastane yollarını açık tutuyoruz. Ana arterleri de açık tutuyoruz. Gördüğünüz gibi şuan kordondayız. Şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Mühim olan birinci sırada hastane yolları. Acil ihtiyaçları olan ve ara sokaklarda destek isteyenler olursa yardımcı oluyoruz" dedi.

ADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tipi şeklinde yağan kardan dolayı görüş mesafesi düştüğü için dün akşam saat 21. 45'te Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda, 12 saatten beri transit gemi geçişi yapılamıyor. Gestaş'dan yapılan açıklamaya göre ise Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki tüm tarifeli feribot seferleri bugün fırtına ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı hattındaki feribot seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Bursa'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Bursa'nın merkez ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreyi bulurken, kar yağışının etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu kentte kar yağışının yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıkların içinde olduğu, seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kapalı köy yolu bulunmuyor.

Tipi Kırklareli'nde de etkisini arttırdı. Kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 7, Kofçaz ilçesinde 5 santimetre ölçüldü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları da buz tuttu. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ da ise kar yağışı nedeniyle Uçmakdere-Şarköy yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının yarına kadar etkili olmasını öngörüyor.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde devam ediyor. Kar yağışı ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği tahmininde bulunduğu iller arasında olan Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Devam eden kar yağışı, Kocaeli'yi beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit ilçesi drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Sakarya'da devam eden kar yağışının yaklaşık 1 hafta sürmesi beklenirken, belediye ve karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekliyor.