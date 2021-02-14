Namazda Gülmek Namazı Bozar Mı? Namazda Gülmek Namazı ve Abdesti Bozar Mı?

Namaz kelime olarak "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamlarını taşır. İslam dini için farz olarak buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmanın önemini belirten birçok ayet yer almaktadır. Hadis kaynaklarında namazın önemi vurgulanmıştır. Namaz kılarken ise bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Namazı ve abdesti bozan birtakım durumlar bulunur. Namazda gülmek namazı bozar mı sorusu da bu noktada sıkça akıllara gelir. Namazda gülmek namazı ve abdesti bozar mı gibi sıkça merak edilen bu soruların cevabına aşağıda yer verdik. İşte namazda gülmek namazı ve abdesti bozar mı sorusunun yanıtı…

NAMAZ DOĞRU KILMANIN ÖNEMİ

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en mühim ibadetlerin ise başında yer alır. Dünya hayatı sona erip ahiret hayatı başladığında ilk sorguya çekilecek olan konunun namaz olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle farz olan her namazın en doğru şekilde ve huşu içerisinde kılınması oldukça önem taşır.

Namazını en doğru şekilde eda etmek isteyen birçok kişi elde olmayan sebeplerden ötürü sakıncalı olacak bazı şeyler yapabilmektedir. Bunlardan birisi de namaz kılarken gülmektedir. Hemen herkesin başına gelebilecek bir olay olan namazda gülmek eyleminin namazı bozup bozmadığı ise en çok merak edilen konuların başında yer alır.

Hadis kaynaklarında bu konu ile ilgili birtakım bilgiler yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan o hadisler şöyle;

NAMAZ KILARKEN GÜLMEK NAMAZI VE ABDESTİ BOZAR MI?

1-Namazda iken yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek; bununla Hanefîlere göre hem abdest hem de namaz bozulur (Serahsî, el-Mebsût, I, 172; Merğînânî, el-Hidâye, 116,117).

İbn Üsâme'nin babasından naklettiği bir hadiste şöyle denilmektedir: "Biz Resûlullah'ın peşinde namaz kılarken görme özürlü birisi bir çukura düştü. Biz de adamın hâline güldük. Bunun üzerine Resûlullah yeniden abdest alıp namazı baştan itibaren iade etmemizi emretti." (Dârekutnî, es-Sünen, I, 295)

Şafiîlere göre kahkaha namazı bozsa da abdesti bozmaz. Çünkü namazın dışındayken kahkaha abdesti bozmadığına göre namazdayken de bozmaz (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 64, 108).

2- Namaz kılan kimsenin kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle yalnızca namaz bozulur.

3- Kişinin kendinin ya da yakınındakinin işitmeyeceği şekilde gülümsemesi namazı da abdesti de bozmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 55-56).

NAMAZ NEDİR?

Kelime olarak "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamlarını taşır. Allah'a (C.C) edilen ibadetlerdendir. Dinin en temel direği olarak da adlandırılır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere farz olarak kılınan günlük beş vakit namaz bulunur. Bunların yanı sıra Cuma namazının da farz olduğu belirtilmiştir.