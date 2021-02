Haberler Yaşam Haberleri Profesörden 'iklim değişikliği' uyarısı: Can ve mal kayıplarına neden olabilecek sorun

Profesörden 'iklim değişikliği' uyarısı: Can ve mal kayıplarına neden olabilecek sorun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın ve beraberinde getirdiği kuraklık sorunun tüm dünyanın en önemli sorunu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Geçmişte düzenli olan yağışlar bugün aslında tamamen kontrolden çıktı. Yani bu doğanın dengesinin büyük ölçüde bozulduğunu bize gösteriyor. Artık her an çok yağışta bekleyebilirsiniz, bütün kış yağışta almayabilirsiniz. Bunlara açık olmamız gerekiyor. Bu çok ciddi bir sorun ve can ve mal kayıplarına neden olabilecek bir sorun. Buharlaşma ile birlikte karşılaşacağımız kuraklık sorunu yani içme ve kullanma sorunu, içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinden çok daha tehlikeli" dedi.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 09:01 Son Güncelleme: 14.2.2021 09:07