En güzel 14 Şubat Sevgililer günü kutlama mesajı: Romantik ve anlamlı kadına, erkeğe gönderilebilecek 2021 Sevgililer Günü Mesajları ve sözleri

14 Şubat Sevgililer günü mesajları ve sözleri için kadın erkek fark etmeksizin binlerce kişi araştırmalarına başladı. Sevgili, eş, nişanlı, sözlü fark etmeksizin ikili ilişkilerde kişilerin birbirlerine olan sevgiyi, aşkı ve tüm o güzel hisleri daha da anlamlı kılan bu günde alınan hediyelerin yanı sıra en güzel, resimli ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleriyle bugün daha da anlam kazanıyor. İşte 2021 yılına özel en güzel kadına veya erkeğe gönderilebilecek Sevgililer günü mesajları ve sözleri…
2021 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!
Her sene olduğu gibi bu sene de 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri ile beraber bu özel günün kutlamaları başladı. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına nedeniyle bazı kişilerin bugünü ayrı kutlamasına neden oldu. Bu noktada ise Kadın veya erkek fark etmeksizin kişilerin birbirlerine olan aşk ve bağlılığı ifade ettiği bu metinlerle bugünün önemi daha da öne çıkartılıyor.
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.
Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...
Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!