Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan biliye göre, kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hilvan karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Karataş yönetimindeki i 34 FP 2368 plakalı otomobil, Ramazan Polat yönetimindeki 06 TYF 37 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nesriye Karataş, Mehmet Şükrü Şeker ve Hasan Toprak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekişleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı polis. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.