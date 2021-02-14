Sevgililer gününde korkunç cinayet

Samsun'un İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesinde yaşayan Oğuz E. ve Mihrican E. çifti bilinmeyen bir nedenle tartıştı. 2 çocuk sahibi çiftin tartışması büyüyünce Oğuz E. (51), eşi Mihrican E'yi (46) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Mühendis olan Oğuz E. ile Halk Eğitim Merkezi kurslarında usta öğreticilik yapan ancak pandemi nedeniyle bir süredir işsiz olan Mihrican E'nin sık sık tartıştığı öğrenildi.

Tartışma sırasında Oğuz E. masanın üzerinde bulunan bıçak ile eşinin boğazını kesti. Daha sonra dedesinde kalan oğlunu arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı bulunan Mihrican E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğuz E, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm, gelin, beni alın." dedi. Polis, Oğuz E'yi evinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak ise evde masanın üzerinde bulundu.

Pandemi nedeniyle eğitim veremeyen Mihrican E'nin evinin geçimine destek olmak için Kahramanmaraş'taki ailesinin gönderdiği salçaları pazarda sattığı öğrenildi.