Son dakika: Adana'da iğrenç olay! Virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırmış...

Mevcut delilleri savcılıkla da paylaştık. Şikayetimiz üzerine yakalandı. Savcılık tutuklanması için mahkemeye sevk etti. Hakkında ev hapsi kararı verildi ve elektronik kelepçe takıldı. Evde cezasını çekiyor ama biz rahat değiliz. Yine bizi tehdit edebilir, zarar verebilir. Bu davanın peşini bırakmayacağım çünkü bu insanlığa karşı yapılan büyük bir suç."