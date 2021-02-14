Son dakika: Adana'da patronunun içeceğine coronavirüs karıştırmıştı! O işçi hakkında flaş gelişme!



"Böyle bir şey olabilir mi?"

Ünverdi ailesinin avukatı Oğuzhan Mete Karabıyık ise şunları kaydetti: "Bu olayın kentimizde olması inanılır gibi değil. Bu salgın hastalıktan dolayı insanlar hayatını kaybederken, müvekkilimizi insanlık dışı, vahşice öldürmeye teşebbüs edilmesi kabul edilecek bir durum değil. Hukuk camiası olarak bu işi kınıyoruz. Bu kişinin ceza alması için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar, 'Böyle bir şey olabilir mi? 500 liraya satın alınmış bir tükürükle insan öldürülmeye mi çalışılır' gibi söyleyebilirler. Salgın hastalıktan dolayı onlarca insanımız bu ülkede can verdi. Müvekkilimizde bu durumla müşteki durumuna geldi" diye konuştu.



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