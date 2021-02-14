Son dakika haberi | Film gibi hayat hikayesi: "Kardeşim bu haberi okursa bana ulaşsın"

ÇOCUK GELİN

Kütahya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda birlikte kalan ikizler, bir süre sonra idarenin kararıyla birbirinden ayrıldı. Mehmet, Kütahya'da kalırken ikizi Kamil ise Yozgat Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. O günden sonra bir daha ikizini göremeyen Kamil Barut, "Babam bize bakamayınca çareyi yuvaya vermekte bulmuş. Annem yaşasaydı belki de birbirimizden hiç ayrılmayacak, çok güzel bir hayatımız olacaktı. İkizimle beni Kütahya'da birbirimizden ayırdılar. Ben Yozgat'a gönderildim Mehmet Kütahya'da kaldı. Bu arada 13 yaşına giren ablamı babam evlendirmiş. Hepimiz birbirimizden koptuk. Ablam ben 10 yaşındayken gelip beni buldu. Beni tatillerde yuvadan çıkarıp gezdirirdi. Ama ikizim Mehmet'in izini bir daha bulamadık. Annemin ölümünden yıllar sonra babam yeniden evlenmiş. Kendisi Almanya'ya gitmeden önce beni yurttan alıp üvey annemin yanına bıraktı. 3 yıl üvey annemin yanında kaldım ama beni hiç istemedi. Ben de mecburen Kayseri'ye çalışmaya gittim. Ara sıra köyümü özleyip geldiğimde üvey annem 'Burada annen mi var, baban mı var? Neden geliyorsun' deyince köyüme de gidemez oldum. Kamyon kasalarında yatıp kalktım. Ama ayakta kalmayı başardım. Ankara Sincan'da kendime yeni bir hayat kurdum. Evlendim ve çocuklarım oldu. Bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için çocuklarımın üzerine titriyorum" diye konuştu.