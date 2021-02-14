Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sokak ortasında skandal! Kadına şiddet kamerada...

SON DAKİKA HABERİ! 'da sokak ortasında skandal! Kadına şiddet kamerada...

Son dakika: Kadına şiddet olayı bu sefer sokak ortasında yaşandı. Bahçelievler'de bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Gürültüyü duyup pencerelere koşan mahalleli, yolda durmuş bir araca kadının tekme attığını, adamın da kadını otomobile bindirmeye çalıştıktan sonra kadına tokat attığını gördü. O anları görüntüleyen Tuna Güzelyurt, "Yoğun bir korna sesi duydum. Adam, kadını çekiştiriyordu. Kadın, elinden kurtulup. arabaya tekme attı. Adam, kadını çekiştirip darbetti." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 11:53 Son Güncelleme: 14.2.2021 12:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sokak ortasında skandal! Kadına şiddet kamerada...

Cuma günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki meydana Kameraya yansıyan görüntülerde trafiğin yoğun olduğu kavşakta duran bir otomobilin yanında bir kadın ile erkek tartışıyor. Çevredekiler kişileri yatıştırmaya çalışıyor. Erkek aracına biniyor, bu sırada kadın otomobile tekme atıyor.

Aracından inen erkek, kadını tutarak otomobile doğru çekiştirmeye başlıyor.

Erkek tartışma sonrası kolundan tuttuğu kadına tokat atıyor.

Yüzünü tutan kadın erkeğin üzerine yürüyor. Aralarındaki tartışma bir süre daha devam ediyor.

Kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrılıyor.

O anları cep telefonuyla kayda alan Tuna Güzelyurt, "Evde otururken sürekli ve yoğun bir korna sesi duydum. Adam arabayı durdurmuş bir hanımefendiyi çekiştiriyordu.

Sonrasında kadın elinden kurtuldu arabanın kapısına tekme attı.

Adam tekrar çekiştirmeye başladı. Etrafta çok fazla insan vardı ama müdahale eden kimse olmadı. Kadını biraz daha çekiştirip darp ettikten sonra kadının belinden bir şey almaya çalışıyordu. Birbirlerini tanıyorlar diye düşünüyoruz çünkü adamın karakola gidelim demesine rağmen kadın gitmedi." dedi.

Son dakika: Evinde cesedi bulunmuştu! Katil 'yakınındaki kişi' çıktı...
Son dakika: Samsun'da vahşet! Mühendis koca, 2 çocuk annesi eşini katletti!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sokak ortasında skandal! Kadına şiddet kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA