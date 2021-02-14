SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'da sokak ortasında skandal! Kadına şiddet kamerada...

Adam tekrar çekiştirmeye başladı. Etrafta çok fazla insan vardı ama müdahale eden kimse olmadı. Kadını biraz daha çekiştirip darp ettikten sonra kadının belinden bir şey almaya çalışıyordu. Birbirlerini tanıyorlar diye düşünüyoruz çünkü adamın karakola gidelim demesine rağmen kadın gitmedi." dedi.