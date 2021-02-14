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Son dakika: 'ın oğlu konuştu: 'Babam coronadan ölmedi'

Son dakika... Eski Başkanı , 16 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir tedavi gören Topbaş, dün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamadı. Acı haberi alan ailesi, dostları ve sevenleri yıkıldı. Merhum Topbaş'ın oğlu ise babasının coronadan ölmediğini açıkladı. İşte Hüseyin Topbaş'ın son dakika açıklamaları...

DHA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 11:42 Son Güncelleme: 14.2.2021 12:04 ABONE OL
Son dakika: Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş konuştu: 'Babam coronadan ölmedi'

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Merhum Kadir Topbaş'ın acılı oğlu Hüseyin Topbaş, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

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Son dakika: Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş konuştu: 'Babam coronadan ölmedi'
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