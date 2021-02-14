SON DAKİKA | Koronavirüs ile mücadelede normalleşme takvimi belli oluyor! İşte üniversitelerde yüz yüze eğitim için önerilen tarih...

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÖNERİLEN TARİH...

Edinilen bilgiye göre üzerinde durulan ilk senaryo, virüsün İngiltere, Güney Afrika varyantlarının Türkiye'de yayılmasına karşı üniversitelerin açılışının mayıs ayına bırakılmasını öngörüyor. Ağırlıklı olarak üzerinde durulduğu belirtilen bu senaryoda, vaka sayılarının yeniden yükseliş seyrine girmesinin yanı sıra, mutasyonun görüldüğü il sayısının 33'e yükselmesinin, 263 İngiltere varyantı, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyantın Türkiye'de tespit edilmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, vaka ve varyantların ülkedeki sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze öğretimin biraz daha ağırdan alındığı senaryoda, üniversitelerin mayısta yüz yüze eğitime açılması ve ağustosa kadar da bu şekilde açık tutulması önerisi değerlendiriliyor.