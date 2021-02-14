Son dakika! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında flaş gelişme: 3 kişi hakkında yakalama kararı

"PEK ÇOK OLAYI ANLATIYOR"



Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalanan Kamil Bakum'un FETÖ'nün çok önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bakum'un FETÖ'nün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ndaki 19 ili kapsayan avukatlardan sorumlu bölge imamı olduğunu ifade eden Aşkın, şöyle devam etti:

"Etkin pişmanlık kapsamında verdiği 150 sayfayı bulan ifade ve itiraflarında pek çok olayı anlatıyor. Bizi ilgilendiren husus, Muhsin başkanın suikastıyla ilgili söyledikleridir. Burada iki şeyi söylüyor. Birincisi, Fetullah mankurtunun talimatıyla örgütün Türkiye imamı denilen Barbaros Kocakurt tarafından dosyanın üzerinin örtülmesi. İkincisi, Muhsin başkanın düşürülen helikopterinden parçaları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum isimli 2 asker var.