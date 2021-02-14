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Giriş Tarihi: 15.2.2021 09:43 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:34

SON DAKİKA | PKK ve terör seviciler için harekete geçildi! 'Esir kampını TR bombaladı’ paylaşımlarına soruşturma!

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA | PKK ve terör seviciler için harekete geçildi! 'Esir kampını TR bombaladı’ paylaşımlarına soruşturma!
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Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HÜDA KAYA VE ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA

Aynı zamanda başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27. dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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SON DAKİKA | PKK ve terör seviciler için harekete geçildi! 'Esir kampını TR bombaladı’ paylaşımlarına soruşturma!
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