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Son dakika: Şanlıurfalı asker şehit düştü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan açıklamada; PKK tarafından şehit edilen 13 sivil arasında, 2016 yılında PKK tarafından kaçırılan Er Müslüm Altıntaş'ın olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

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Giriş Tarihi: 14.2.2021 15:50 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfalı asker şehit düştü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan paylaşım ile gelen üzücü haberde Şanlıurfalı Topçu Er Müslüm Altıntaş'ın PKK'nın şehit ettiği kişiler arasında olduğu öğrenildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan paylaşımda; ''Hain terör örgütü PKK'nın katlettiği 13 Şehidimizin arasında yer alan, hemşehrimiz, er Müslüm Altıntaş'a Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.'' ifadelerinde bulunuldu.

2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI!

Erzincan'daki askeri birliğine giderken yol kesen PKK'liler tarafından kaçırılan 21 yaşındaki Er Müslüm Altıntaş'ın ailesi yıllardır bekleyişteydi. Aslen Halfetili olan ailesinin Gaziantep'te yaşadığı öğrenilen Altıntaş'ın annesinin Diyarbakır Annelerine katıldığı bilgisine ulaşıldı.

ANNE ALTINTAŞ HEP UMUTLUYDU!

Oğullarının kaçırıldığı dönem açıklamalarda bulunan anne Songül Altıntaş, "Bizim artık bu acıya dayanamıyoruz. Bugün benim çocuğumun doğum günü. Benim çocuğum nerede bilmiyoruz. Sizin hiç mi vicdanınız ve merhametiniz yoktur. Allah için peygamber için çocuğumuz bırakın, yeter!" sözlerine yer vermişti.

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Son dakika: Şanlıurfalı asker şehit düştü
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