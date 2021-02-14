Son dakika: TikTok'ta korkunç ölüm tehdidinde bulunmuştu! ‘Sonun Özgecan Aslan gibi olacak’ diyen saldırgan tutuklandı

"KAFASINI KESMEZSEM ADAM DEĞİLİM"



İstanbul polisi tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte şüphelinin sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı yayında mağdur kadına yönelik, 'Bu bayrak bana kaim olsun, onu bulup Allah'ın üzerine yemin ederim, Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim ailesinin önünde onu yakacağım. Polise kadar gidin kafasını kesmezsem adam değilim.' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edildi.

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TUTUKLANDI



İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin ifadesinin ardından S.B.'nin ikamet iznin Kasım 2020 yılında dolduğunu, ikamet iznini uzatmak için talepte bulunmadığını ve söz konusu yayında mağdur kadını ölümle tehdit ettiğini belirterek tutuklanmasına karar verdi.