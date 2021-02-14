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Son dakika: TikTok'ta korkunç ölüm tehdidinde bulunmuştu! ‘Sonun gibi olacak’ diyen saldırgan tutuklandı

'da bir kadını sosyal medya üzerinden ‘Sonun gibi olacak’ diyerek tehdit eden şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 14.2.2021 22:04 Son Güncelleme: 14.2.2021 22:30 ABONE OL
Son dakika: TikTok'ta korkunç ölüm tehdidinde bulunmuştu! ‘Sonun Özgecan Aslan gibi olacak’ diyen saldırgan tutuklandı

Azerbaycan uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade etti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli videonun yayılması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir uygulama üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

"KAFASINI KESMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

İstanbul polisi tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte şüphelinin sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı yayında mağdur kadına yönelik, 'Bu bayrak bana kaim olsun, onu bulup Allah'ın üzerine yemin ederim, Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim ailesinin önünde onu yakacağım. Polise kadar gidin kafasını kesmezsem adam değilim.' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edildi.

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TUTUKLANDI

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği şüphelinin ifadesinin ardından S.B.'nin ikamet iznin Kasım 2020 yılında dolduğunu, ikamet iznini uzatmak için talepte bulunmadığını ve söz konusu yayında mağdur kadını ölümle tehdit ettiğini belirterek tutuklanmasına karar verdi.

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Son dakika: TikTok'ta korkunç ölüm tehdidinde bulunmuştu! ‘Sonun Özgecan Aslan gibi olacak’ diyen saldırgan tutuklandı
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