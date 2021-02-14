Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de şuana kadar kaç kişi aşılandı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı…

'de şuana kadar kaç kişi aşılandı? ile aşı olan kişi sayısı…

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından canlı koronavirüs aşı haritası geçtiğimiz gün erişime açılırken bugüne kadar aşı olan kişi sayısı da açıklanıyor. Bu doğrultuda, ''de şu ana kadar kaç kişi aşılandı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı canlı aşı haritası ve Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı

Giriş Tarihi: 14.2.2021 18:26 ABONE OL
Türkiye'de şuana kadar kaç kişi aşılandı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı…

Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere, sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşısı oluyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından da bugüne kadar koronavirüs aşısı olan kişi sayısı ve canlı aşı haritası kamuoyu ile paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından erişime açılan koronavirüs canlı aşı haritasında, hangi ilden kaç kişinin korona aşısı olduğu bilgisi anbean öğrenilebiliyor. Peki, Türkiye'de şu ana kadar kaç kişi aşılandı? İşte, Sağlık Bakanlığı canlı aşı haritası ile koronavirüs aşısı olan kişi sayısı sorgulama ekranı...

AŞI OLAN KİŞİ SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ!

COVID-19 GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

COVID-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha COVID-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak öncelikli gruplarda değildir.

AŞI KAÇ KEZ UYGULANACAK?

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

ÇOCUKLARA AŞI VURULACAK MI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

İNAKTİF COVID-19 AŞISI NEDİR?

İnaktif COVID-19 aşısı, COVID-19'a neden olan Yeni Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) kimyasal ve fiziksel uygulamalardan geçirilerek hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılmasıyla elde edilen, vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabilen cansız virüs aşısıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'de şuana kadar kaç kişi aşılandı? Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı haritası ile aşı olan kişi sayısı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA