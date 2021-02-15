1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Birinci ve ikinci fazdan yararlanmayan vatandaşlar 3.faz için başvuru yapabiliyorlar. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabilecekler. Konuyla ilgili olarak 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları!

1000 TL PANDEMİ DESTEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI!

Şubat ayı itibariyle 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.