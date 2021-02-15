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13 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını öldürdü

'in Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan Y.Ü.'nün (13) yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 14:49 Son Güncelleme: 15.2.2021 14:52 ABONE OL
13 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını öldürdü

Dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOCUK VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.


Enes Aydın

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13 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını öldürdü
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