13 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını öldürdü

Dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.