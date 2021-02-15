4 yıldır birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Kocaeli Gölcük İlçesi Şirinköy Düzağaç Mahallesinde bulunan Ford Otosan Konutları 9. Blokta meydana gelen olayda Halim E., yaklaşık 4 yıldan bu yana birlikte yaşadığı Hacer Ç. isimli kadınla henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Halim E. Üzerinde bulunan tabancayla Hacer Ç.'e ateş etti. Hacer Ç. kanlar içinde kalırken, evden gelen silah sesleri üzerine çevrede bulunan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hacer Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, Halim E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.