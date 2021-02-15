65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler!

Bilindiği üzere alınan sokağa çıkma yasağı kararı doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Bu verilen sürede kişilerin ikametlerinden uzaklaşmaması istenirken öte yandan çalışan vatandaşlar ise kısıtlamadan muaf tutuluyor. Vakalarda yaşanan düşüşün ardından "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu milyonların gündemine geldi. Normalleşme adımlarıyla ilgili gelişmelerin kabine toplantısı sonrasında belli olması beklentiler arasında yerini alıyor.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pandemi sürecinde risk teşkil etmesi nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı halen binlerce vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalarla beraber vakaların düşüşe geçmesi normalleşme adımlarıyla yasakların kaldırılması beklentilerine yol açarken ardından mutasyonlu virüs haberleri yeni bir tedirginliğe yol açtı. Henüz kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için bir açıklama bulunmuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Kabine Toplantısı 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. Kabine toplantısında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA YASAK MI?
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.