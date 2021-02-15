65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler!

Bilindiği üzere alınan sokağa çıkma yasağı kararı doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Bu verilen sürede kişilerin ikametlerinden uzaklaşmaması istenirken öte yandan çalışan vatandaşlar ise kısıtlamadan muaf tutuluyor. Vakalarda yaşanan düşüşün ardından "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu milyonların gündemine geldi. Normalleşme adımlarıyla ilgili gelişmelerin kabine toplantısı sonrasında belli olması beklentiler arasında yerini alıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi sürecinde risk teşkil etmesi nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı halen binlerce vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalarla beraber vakaların düşüşe geçmesi normalleşme adımlarıyla yasakların kaldırılması beklentilerine yol açarken ardından mutasyonlu virüs haberleri yeni bir tedirginliğe yol açtı. Henüz kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için bir açıklama bulunmuyor.