Abdest Almadan Kuran Okunur Mu? Abdestsiz Kurana Dokunulur Mu?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde inmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) indirilen Kur'an, Fatiha Suresi ile başlar, Nas suresi ile sona erer. Kur'an-ı Kerim'i her Müslümanın mutlaka okuması gerekir. Kur'an okumak isteyen birçok kişinin aklına abdest almadan Kur'an okunur mu sorusu gelmektedir. Bu noktada ibadetini en doğru şekilde gerçekleştirmek ve hataya düşmemek isteyenler abdest almadan Kuran okunur mu sorusuna aşağıdan yanıt bulabilir. Abdestsiz Kur'an'a dokunulur mu, abdest almadan Kur'an-ı Kerim tutulur mu?

KUR'AN-I KERİM HAKKINDA

Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den (s.a.s) günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Allah (C.C) tarafından âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize Cebrail vasıtasıyla inmiştir.

Kur'an-ı Kerim 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluşur. Kur'an-ı Kerim'de oluşan ana bölümlere sure adı verilir. İslam dinin kutsal kitabı olan Kur'an Fatiha Suresi ile başlar ve Nas suresi ile sona erer.

Kur'an-ı Kerim'i okumak aynı zamanda en önemli ibadetlerin başında yer alır. Bir hadise göre, Hz. Peygamber, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" buyurmuştur. Kur'an'ı ezberleyen ve onunla amel eden hâfızların Allah'ın seçkin kulları olduğunu belirtmiştir. Hadis kaynaklarında Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmek ile ilgili daha birçok bilgi yer almaktadır.

ABDEST ALMADAN KURAN OKUNUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde bu konu hakkında bilgiler yer almaktadır. Âlimler, Kur'an-ı Kerim'in ezberden okunduğunda da abdestli olunması konusunda görüş birliği içinde olurken, Kur'an'a abdestsiz dokunulamayacağı ve abdestsiz taşınamayacağını da belirtmişlerdir.

ABDESTSİZ KUR'AN'A DOKUNULUR MU?

İbn Kudâme bu konuda Dâvud ez-Zâhirî'den başka muhalif olanın bilinmediğini ifade etmektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 108). Bu görüşün delili "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir" (Vâkı'a, 65/79) âyetiyle beraber, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Amr b. Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan "Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun" (Muvatta, Kur'an, 1) hadis-i şerifidir.

Yukarıda okuduğunu bilgiler çerçevesinde İslam'ın ilk döneminden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmetler görüş ve kanaat birliği içinde yer almıştır. Bu noktada bir nevi ameli bir sünnet oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Allah (C.C.) kelamı olmasından hareketle, abdestsiz dokunulmaması ona gösterilmesi gereken saygının bir gereği olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını, eğitim ve öğretim durumunda olduğu gibi, ancak mazeret durumlarına hasretmek gerekmektedir.